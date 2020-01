Silas pede reforços e elogia: "Fomos a melhor equipa em campo"

Para Silas, a melhor equipa em campo não ganhou o clássico. "Os meus jogadores sabem aquilo que vou dizer. Não podemos sofrer aquele primeiro golo. Trabalhámos aquilo, sabíamos que ia ia acontecer. Até ao segundo golo do FC Porto fomos a melhor equipa em campo. Perdemos, mas fomos a melhor equipa em campo. Se for para perder que seja assim. A pressionar na frente, a criar ocasiões e a jogar para ganhar. É assim que gosto de ver as minhas equipas. O FC Porto marcou e nós não marcámos. É essa a leitura que eu faço do jogo", analisou o técnico leonino na conferência de imprensa, após a derrota do Sporting frente ao FC Porto (2-1).

O FC Porto ficou a 12 pontos, mas isso não preocupa o treinador: "A equipa está a crescer muito e a jogar assim vai ser difícil de nós perdermos. Não dou como perdido o 2.ª lugar. Nem pensar nisso."

Questionado sobre a chegada de reforços no mercado de inverno, Silas defendeu que toda a ajuda é bem vinda: "Nós precisamos de gente para ajudar e para aumentar a competitividade interna. Quantos mais para ajudar melhor. Mais competitivos a nível interno e teremos um Sporting similar ao que tivemos aqui hoje. Ainda não falámos muito sobre isso porque também não temos muito que trazer. É um ou outro e não uma revolução."