Silas: "O Bruno Fernandes nos últimos jogos estava mais fora do que aqui"

A teoria do desperdício do melhor Sporting da era Silas

Jorge Silas admitiu neste sábado, no lançamento do jogo de amanhã frente ao Boavista, que o Sporting foi afetado pelo mercado de transferências, admitindo instabilidade no plantel com o processo da saída de Bruno Fernandes para o Manchester United. O treinador dos leões referiu mesmo que o ex-capitão não estava a 100% e que a equipa se ressentiu disso.

"O mercado de transferências mexe muito com as equipas e com a nossa mexeu ainda pior, porque envolveu um jogador que era fundamental. O Bruno Fernandes nos últimos jogos estava mais fora do que aqui. O seu inconsciente já não estava aqui, e consigo perceber isso. Acho que o Bruno nos podia ter dado muito mais, se não tivesse existido esta instabilidade. E essa instabilidade causou-nos ainda mais dificuldades. Mas tinha uma possibilidade que só acontece uma vez na vida e ele merece. Onde chega é logo um dos melhores. Estamos a ver um Bruno que nos últimos jogos não vimos aqui", referiu Silas.

O treinador do Sporting falou ainda do esquema de três defesas que os leões estão a utilizar. E a esse propósito lembrou que cada vez as equipas europeias recorrem a esta tática. "Sabe quantas equipas jogaram para a Liga dos Campeões com uma defesa de três na última semana? Quatro. Normalmente todas jogam com uma linha de quatro. Mas nós mesmo a jogarmos com quatro defesas fazemos muitas das vezes uma linha de três. Todas as equipas de topo têm de saber jogar em diferentes variações táticas. Qualquer jogador de topo deve jogar numa linha de três. Se um jogador não souber jogar numa linha de três, isso é grave", referiu.

Silas abordou depois o jogo deste domingo frente ao Boavista. "O Boavista é uma grande equipa, basta ver que são a terceira melhor defesa, a segunda na condição de visitante. Antes do Belenenses SAD vinham de três vitórias. É uma equipa que nos vai criar problemas. Vamos ter de estar preparados para criar mais ocasiões do que criámos na quinta-feira. Se não encararmos o jogo com compromisso e vontade de vencer certamente que vamos perder", analisou.

Frente aos axadrezados, o Sporting não poderá contar com a habitual dupla do eixo defensivo, Mathieu e Coates. Mas Silas desvalorizou o assunto "Não irá afetar muito a equipa. Até porque o Neto já tem sido opção nos últimos jogos e o Ilori é um jogador em quem confiamos bastantes. Apesar de o Illori não ter estado nas convocatórias é alguém em quem nós confiamos bastante. Nós vamos ter de fazer algumas alterações para este jogo, até porque o estado físico de alguns jogadores não é o melhor. Alguns jogadores estiveram a top na quinta-feira e agora podem já não estar assim. O último jogo foi há dois dias, na próxima semana já há uma viagem, por isso obrigatoriamente temos de fazer mudanças."