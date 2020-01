Silas: "Fizemos um jogo razoável, mas eles marcaram e nós não"

Silas, treinador do Sporting, no jogo com o Benfica

"Foi um jogo muito dividido, com o Benfica melhor na primeira parte e nós muito melhor na segunda, que foi quando o Benfica num ressalto marcou. Tivemos boas ocasiões, com números similares ao adversário, fizemos um jogo razoável, mas eles marcaram e nós não. Perdemos por 2-0 num jogo em que acho que o empate se ajustava", reagiu o treinador do Sporting, Jorge Silas, depois do jogo da 17.ª jornada da I Liga de futebol, disputado, esta sexta-feira, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em que as 'águias' venceram por 2-0.

O treinador do Sporting mostrou-se preocupado com a diferença de pontuação e disse que a equipa precisa de "gente que torne o plantel mais competitivo". Mas que fique claro: ainda tem os olhos na Taça da Liga. "Queremos ganhar a Taça da Liga, queremos defender um título que é nosso. Vou preparar a meia final da Taça da Liga com o Bruno Fernandes, mas até lá não sei o que pode acontecer".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Não precisamos de milagres. Precisamos de trabalho e julgo que se nota que há trabalho da nossa parte. Não mudo de opinião por termos perdido hoje e continuo a dizer que precisamos é de trabalhar. Falta-nos algo para competir e ganhar", continuou.

Jorge Silas disse ainda que esta temporada não pode ser nunca classificada como "boa", com ou sem taça nas mãos do clube de Alvalade. "Uma temporada destas não é boa. O que tem acontecido até agora não podemos considerar como bom. Não podemos ficar contentes por fazermos um jogo repartido e não ganharmos, porque os resultados contam muito".