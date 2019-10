Silas: "Dez golos sofridos por uma equipa que quer lutar pelo título é muito"

Juve Leo considera ilegal fim dos apoios do clube mas abre porta a diálogo com Varandas

Jorge Silas fez esta quarta-feira a antevisão do jogo de amanhã com o Paços de Ferreira (19.45, SportTV), "uma boa equipa e bem orientada". O treinador leonino abordou ainda outros temas, como a questão disciplinar relacionada com Wendel, a subida de forma de Jesé Rodriguez e o atual momento da equipa.

"Queremos vencer e chegar aos 17 pontos. Essa é a nossa meta. O que nos interessa agora é chegar aos 17 pontos. O Paços é uma boa equipa, bem orientada e que apresenta problemas defensivos, devido a lesões, mas é uma equipa que em casa cria muitos problemas. Quando chegámos a primeira preocupação foi ao nível defensivo e ainda está a ser. Os golos aqui pesam muito. Achamos que o melhor seria, e continua a ser, trabalhar a consistência defensiva. Dez golos sofridos por uma equipa que quer lutar pelo título é muito. Ainda não chegámos ao fim do primeiro terço do campeonato e já temos 10 golos sofridos", referiu.

Silas falou ainda do caso do brasileiro Wendel, que está a contas com um procedimento disciplinar depois de ter quebrado o regulamento interno do clube com um jantar de fora de horas, que lhe custou a despromoção à equipa de sub-23. "Já sabem o que aconteceu. A única coisa que digo do Wendel é que continuamos a acreditar nele. Não é minha intenção perder o Wendel. Não está fora de questão o Wendel vir a reintegrar o plantel. É um jogador com um enorme potencial, que queremos ajudar, mas tem que querer ser ajudado", apontou.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Ao contrário de Wendel, o reforço espanhol Jesé Rodríguez estreou-se a marcar na jornada anterior e está a dar boas indicações. O avançado mereceu elogios de Silas: "Ele está a treinar bem e a ficar com uma condição física importante. Não é qualquer jogador que joga no Real Madrid, PSG ou mesmo no Bétis. Sabemos o jogador que temos. Tem muito potencial e o golo é fruto do trabalho dele. Vai continuar a ser opção, esteve a um nível bom. Se calhar ainda não consegue manter esse nível durante os 90 minutos, mas é um jogador que pode vir a ser muito importante para nós."

O treinador leonino deu ainda a entender que pode fazer algumas alterações na equipa no jogo desta quinta-feira com o Marítimo, até pelo facto de o calendário ser apertado: "Há muitos jogos seguidos, não podemos pensar só no Paços de Ferreira, temos o Tondela poucos dias depois, a segue-se o Rosenborg na Liga Europa, e isto obriga a ajustes e descanso para alguns jogadores. É provável que possam existir mudanças a pensar nisso, depende da resposta que tivermos ao nível físico dos jogadores."

Silas concordou ainda que e difícil a equipa do Sporting "perder a dependência que tem do Bruno Fernandes". "Ele envolve-se muito em tudo e não queremos perder isso. É um jogador decisivo. Se tivermos mais gente para o ajudar, melhor. Mas claro que ele tem muito peso no nosso jogo, é um dos melhores jogadores em Portugal e não aproveitar um jogador desses seria absurdo", concluiu.