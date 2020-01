Silas confirma Bruno Fernandes no dérbi: "são precisos três jogadores para o substituir"

O Sporting recebe nesta sexta-feira o Benfica em Alvalade (21.15, SportTv1), num jogo onde os leões vão entrar em campo com menos 16 pontos do que o rival. O treinador Jorge Silas não quis dar muita importância à diferença pontual e confirmou algumas questões - disse que preparou o jogo com Bruno Fernandes (numa altura em que se fala do interesse do Man. United), que Neto está recuperado e que Vietto, por lesão, fica mesmo de fora.

Sobre Bruno Fernandes, e numa altura em que existem negociações com o Manchester United, o treinador leonino garantiu que o médio e capitão vai mesmo a jogo. E desfez-se em elogios ao jogador.

"A única certeza que tenho é que o Bruno vai estar no jogo. Preparámos o dérbi com o Bruno e ele treinou muito bem, como sempre. É o melhor jogador da liga e o mais valioso, já o ano passado o era. Não vale só este dinheiro, vale muito mais. Para além de atacar ainda se mata a defender. O Bruno Fernandes é o melhor e o mais valioso jogador do campeonato português. Quando temos um jogador destes é normal que toda a gente o queira. Só se houver uma catástrofe é que não vai estar frente ao Benfica", referiu.

Os elogios a Bruno Fernandes prosseguiram, com Silas a admitir que se perder o capitão nesta janela de transferências vai ter muita dificuldade em encontrar um substituto. "Nós temos bons jogadores. Mas para encontrar um substituto para o Bruno precisamos de três. Um que marque, um que organize e um que defenda como ele. Não há em Portugal um jogador como o Bruno. Neste momento não temos nenhum como o Bruno, mas temos de procurar alternativas, dinâmicas e sistemas. Mas não sei se o vamos perder."

Silas falou depois do dérbi e das qualidades que vê no Benfica: "Penso que vai ser um jogo muito semelhante ao jogo que tivemos em casa com o FC Porto. Duas equipas fortes e a querer ganhar. É um jogo de 50/50 onde vamos querer muito ganhar e atacar. É essa a nossa maneira jogar. O Benfica também e por isso vai ser um jogo aberto, com ocasiões de golo. Claro que o meu desejo é ganhar e não falhar tantos golos."

Pontos fortes do Benfica? "Temos de ter atenção às bolas paradas, é sempre importante nestes jogos. O FC Porto não estava a criar muitas ocasiões e acabou por fazer um golo de bola parada. O jogo com o Tondela, estava controlado, e sofremos um golo de bola parada. Mas o Benfica é uma equipa muito boa em vários aspetos. Tem um contra-ataque muito forte, um ataque organizado muito bem elaborado. Estamos a falar do maior investimento do Benfica feito no seu plantel, do que eu tenho memória. É uma equipa com várias soluções. Nós também temos e vamos prová-lo amanhã."

Silas confirmou depois que Vietto está lesionado e por isso fora do dérbi, e que Neto está de volta às opções, já recuperado. Sobre Coates, que está castigado mas ainda a aguardar o pedido de despenalização, o treinador leonino não parece ter grandes esperanças. "Preparei o jogo sem o Coates... até prova em contrário. Se o Coates for despenalizado, está mais do que identificado por tudo o que temos trabalhado. Mas a preocupação foi mais com o onze potencial e o potencial substituto de Coates"