Sharapova divulgou telefone e recebeu dois milhões de mensagens

© Donell Woodson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A ex-tenista Maria Sharapova colocou a popularidade à prova na passada sexta-feira, ao tomar uma decisão ousada, quando decidiu divulgar o seu número de telefone para interagir com os seus fãs.

"Quero mais conexões com vocês. Estamos todos a viver uma separação física, por isso quero que me mandem uma mensagem de texto para um número que eu vou divulgar aqui no Twitter, para onde vocês vão poder mandar a mensagem e eu depois vou responder", disse num vídeo a antiga tenista russa, que se retirou dos courts em fevereiro.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O resultado foi impressionante, pois durante cerca de 40 horas, Sharapova recebeu 2,2 milhões de mensagens. Um número que, no entanto, não chega perto dos mais de oito milhões de seguidores que tem no Twitter.

Ainda assim, nesta fase de confinamento, Maria Sharapova deve estar agora bastante ocupada a responder a todas as mensagens.