Shakhtar de Luís Castro eliminado pela Atalanta

O Shakhtar Donetsk, treinado pelo português Luís Castro, foi esta quarta-feira afastado da Liga dos Campeões ao perder em casa com os italianos da Atalanta, por 3-0, que assim seguem para os oitavos-de-final naquela que é a primeira participação do clube de Bérgamo nesta competição.

Numa partida em que precisava apenas de empatar, desde que o Dínamo Zagreb perdesse com o Manchester City, os ucranianos acabaram por ser surpreendidos em casa, com dois golos marcados na segunda parte por Timothy Castagne, Mario Pasalic e Robin Gosens.

A equipa de Gian Piero Gasperini, que tinha sofrido três derrotas nas três primeiras jornadas e ocupava o último lugar do grupo C à entrada para a última ronda, conseguiu dar a volta à situação, com um empate em casa com o City e vitórias nas duas últimas rondas, que lhe permitiu terminar no segundo lugar.

No outro jogo do grupo, o Dínamo Zagreb ainda chegou a sonhar com o apuramento quando Dani Olmo abriu o marcador, mas o Manchester City deu a volta ao resultado ganhando por 4-1, com três golos de Gabriel Jesus e um de Phil Foden. Os croatas ficam assim fora das provas da UEFA, enquanto o Shakhtar segue para a Liga Europa.