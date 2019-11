Sevilha vence, Arsenal e United perdem

No grupo A, os espanhóis do Sevilha, única a equipa da prova só com vitórias, após terem alcançado mais uma (2-0) frente ao APOEL, seguem em frente, para os 16 avos de final da Liga Europa, num encontro em que o Rony Lopes alinhou de início.

Malmo e Dínamo Kiev protagonizaram o jogo com mais golos da ronda cinco, com os suecos a levarem a melhor frente aos ucranianos (4-3), mantendo-se ambos na luta pela passagem à fase seguinte no grupo B. Já o Copenhaga está bem lançado para se apurar, depois de ter batido o Lugano (1-0).

No grupo do Vit. Guimarães, que esta quinta-feira empatou e disse adeus à Liga Europa, o Arsenal perdeu com Eintracht Frankfurt, por 2-1. Os gunners permaneceram com dez pontos, mas ainda na liderança, enquanto os alemães ocupam a segunda colocação, com nove pontos. Na próxima rodada, o Arsenal visita o Standard Liège (sete pontos), enquanto o Frankfurt recebe o Vitória de Guimarães (dois pontos).

Em Astana, o Manchester United, já qualificado, apresentou-se com uma equipa de segundas opções, com três estreias absolutas e sete adolescentes e perdeu por 2-1. Os red devils estão em primeiro lugar do Grupo L, seguidos do AZ Alkmaar, que empatou com o Partizan e ainda está na corrida pelo primeiro lugar.

A sexta e última ronda da fase de grupos da competição disputa-se em 12 de dezembro.

Resultados

Grupo A:

Dudelange - APOEL, 0-2

Sevilha - Qarabag, 2-0

Grupo B:

Lugano - Copenhaga, 0-1

Malmo - Dínamo Kiev, 4-3

Grupo C:

Krasnodar - Basileia, 1-0

Trabzonspor - Getafe, 0-1

Grupo D:

Rosenborg - LASK, Aut, 1-2

Sporting - PSV Eindhoven, 4-0

Grupo E:

Lazio - Cluj, 1-0

Celtic - Rennes, 3-1

Grupo F:

Vitória de Guimarães - Standard Liège, 1-1

Arsenal - Eintracht Frankfurt, 1-2

Grupo G:

Feyenoord - Rangers, 2-2

Young Boys - FC Porto, 1-2

Grupo H:

Ferencvaros - Espanyol, 2-2

CSKA Moscovo - Ludogorets, 1-1

Grupo I:

Oleksandriya - Wolfsburgo, 0-1

Saint-Étienne - Gent, 0-0

Grupo J:

Wolfsberger - Borussia Mönchengladbach, 0-1

Basaksehir - AS Roma, 0-3

Grupo K:

Sporting de Braga - Wolverhampton, 3-3

Besiktas - Slovan Bratislava, 2-1

Grupo L:

Astana - Manchester United, 2-1

AZ Alkmaar - Partizan, 2-2