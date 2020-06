Sérgio Conceição: "Temos fome de jogar e de alcançar títulos"

Claque do FC Porto anuncia ida ao estádio. DGS e PSP alertam para as regras

Estádio do Famalicão foi aprovado e será palco do jogo com o FC Porto

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, lembrou que os quase três meses que antecederam o jogo desta quarta-feira (21.15 horas) em Famalicão, "não foram fáceis para ninguém" devido à pandemia de covid-19 que obrigou à suspendeu a I Liga à 24.ª jornada. "Foi preciso sermos inteligentes da forma como queríamos manter o plantel a trabalhar, motivado, com esperança de que as coisas iriam retomar para terminar o campeonato e a Taça de Portugal", frisou.

Apesar de tanto tempo sem competir, o técnico portista garantiu que a sua equipa está "focada e a trabalhar muito bem". "Fez um trabalho fabuloso no tempo em que esteve em casa, houve um esforço de toda a gente", sublinhou, acrescentando que o FC Porto está "preparado" para enfrentar um adversário que considera ser "a verdadeira surpresa do campeonato, que tem grande qualidade individual e um treinador que está a demonstrar que tem categoria".

O facto de o jogo ser disputado à porta fechada faz com que Sérgio Conceição admita que "será diferente". "Faltarão condimentos necessários para uma boa salada. Se calhar não é a mesma coisa mas, se tivermos fome, temos que a comer. Temos fome de jogar, alcançar títulos, por isso temos que ir lá para dentro como se o estádio estivesse super lotado", assumiu.

Sérgio Conceição considera que a paragem "não beneficiou ninguém". "Sofremos todos, com muita gente a perder pessoas queridas, da família, é redutor falar especificamente do futebol. Não quero ir por aí", disse, recusando a ideia expressa pelo presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, de que o FC Porto não queria que o campeonato fosse retomado: "Nunca parámos. Não fomos de férias e estivemos a trabalhar o tempo todo, ainda que de forma diferente. Isso, por si só, demonstra a esperança que tínhamos de que o campeonato retomasse para que, dentro do campo, demonstrássemos que éramos e somos a melhor equipa."

O técnico portista quer esta quarta-feira uma equipa "equilibrada para que possa fazer um bom jogo e não ser surpreendida". E quanto às medidas de segurança sanitária lembrou que este é "um mundo novo": "Aquilo que é exigido às pessoas é para toda a gente. O que espero é que se faça do futebol um exemplo positivo e não se entre no exagero. A minha grande preocupação é o Famalicão e jogar num ambiente limpo, porque somos super controlados."

Certo é que o FC Porto vai abordar esta partida da 25.ª jornada da I Liga sem Alex Telles devido a castigo, Marcano por lesão e Nakajima por estar em casa há duas semanas, depois de a sua mulher ter apresentado sintomas de covid-19. "É sempre mau não ter todo o plantel à disposição. Lamento profundamente o que aconteceu ao Marcano, pois é um elemento importante para nós. O Nakajima não está no grupo de trabalho e a direção tratará a ausência da melhor maneira, neste momento não há muito mais a falar", explicou.

Sobre as dez jornadas que faltam disputar até final do campeonato, o treinador do FC Porto espera que "seja retomada a dinâmica" que a sua equipa estava a ter. "Antes da paragem, estavamos bem, tínhamos ganho jogos importantes e recuperado na tabela alguns pontos que, para nós, eram essenciais para a luta. Espero dar continuidade a toda essa dinâmica. Não falo do último jogo, que foi o tal empate. Aproveito para desejar, às terceiras equipas que são tão importantes para o jogo, a maior felicidade do mundo, e que, no fim, quem ganhe, ganhe com mérito", acrescentou.