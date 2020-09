Sérgio Conceição: "Para jogar no FC Porto não basta ter contrato, é preciso senti-lo"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, fez questão de elogiar o avançado Soares, que se transferiu para os chineses do Tianjin Teda. "O que ele disse na partida é de quem não só tinha contrato, mas também o sentia. Para jogar no FC Porto não basta ter contrato, é preciso senti-lo", assumiu.

"O Soares aprendeu no FC Porto que tem de sentir o clube, a região, as pessoas, quem trabalha aqui, o nosso líder, o nosso presidente, para perceber o que é a tal mística do nosso clube", frisou o técnico, garantindo que o brasileiro deixa o clube "melhor jogador e melhor homem". "Era um jogador muito querido no balneário, espero que tenha o sucesso que também desejo para a minha equipa, para a minha família e para os meus amigos, portanto é o máximo", frisou.

Em relação ao jogo deste sábado, 21.00 horas, no Estádio do Bessa com o Boavista, Sérgio Conceição disse conhecer os jogadores que compõem o plantel dos axadrezados, mas assumiu que o problema é o conhecimento coletivo: "Tudo aquilo que é a sua dinâmica de jogo, só temos como referência este último jogo e um ou outro amigável que observámos." "Acho que o Boavista tem um plantel com qualidade e, pelo que observámos, vai ser uma equipa interessante na nossa Liga", acrescentou, em conferência de imprensa.

O FC Porto venceu o dérbi portuense nas sete últimas deslocações ao Estádio do Bessa, mas Sérgio Conceição lamenta que, desta vez, o ambiente do jogo seja mais frio devido à ausência de público. "Para quem é apaixonado pelo futebol, se calhar os jogos que tive mais gosto e mais prazer em participar foram esses dérbis aqui com o Boavista. Os nossos adeptos e os do Boavista, são gente apaixonada pelos seus clubes, isso faz com que o espetáculo tenha os ingredientes essenciais para que toda a gente viva o jogo de forma incrível", referiu.

Apesar da ausência de público Sérgio Conceição promete que a sua equipa vai "fazer tudo para que seja um grande jogo". E que no fim possamos estar contentes com mais três pontos na nossa caminhada", concluiu.