Sérgio Conceição: "O FC Porto não pode vir a Alvalade empatar e ficar contente"

Sérgio Conceição não gostou do empate do FC Porto em Alvalade (2-2)

Foi um Sérgio Conceição bastante agastado o que se apresentou na sala de Imprensa do Estádio José Alvalade, após o empate com o FC Porto (2-2). "Contávamos vir aqui ganhar. Preparámos para isso. Foi um bom jogo, numa primeira parte com muita intensidade, em muitos momentos muito bem jogada, com várias situações para fazermos mais golos, e o adversário também criou uma ou outra situação, que partiu mais da falta de concentração individual do que da estratégia. Na segunda parte, demos mais iniciativa ao Sporting, e a equipa, sobretudo nos primeiros 15/20 minutos, perdeu algumas bolas na transição defesa/ataque que normalmente não perde. Depois tentámos mudar, mas não melhorámos. Tirando a entrada do Taremi, que criou uma oportunidade de golo, pudemos 'matar' o jogo com o 3-1, mas acabámos por sofrer", admitiu o treinador dos dragões.

"Desiludido com o resultado", o técnico portista falou de alguma falta de agressividade em alguns momentos e voltou a mandar alguns recados aos reforços: "É preciso tempo. Por vezes subvalorizamos o nosso campeonato e os jogadores que cá jogam. Há equipas competitivas e é preciso trabalhar, é preciso correr. Para perceber isso e entender como jogamos, a identidade do FC Porto, pode levar algum tempo. Quem não o entender, tenho pena, mas não pode estar no grupo."

"Acho que merecíamos mais do que o empate. Não vivemos de nenhuma vitória moral, nem eu quero isso, mas temos que fazer para conseguir ganhar jogos. Somos os campeões nacionais, mas isso é passado, temos de fazer mais do que fizemos hoje. Houve um comportamento geral que não foi mau, a equipa esteve bem, mas houve momentos em que não gostei. Assumo a responsabilidade, não estou contente. Nós, FC Porto, não podemos vir a Alvalade empatar e ficar contentes", atirou Sérgio Conceição, finalizando: "O Sporting estará contente por empatar, e eu estou desiludido porque perdi pontos importantes."