Sérgio Conceição: "Não basta ter contrato, é preciso sentir a ambição e a essência do FC Porto, da cidade e da região"

Ambição e mística, são duas palavras que têm marcado o discurso de Sérgio Conceição desde a sua chegada ao Dragão. Questionado sobre isso, pela revista Dragões, o técnico explicou que "é preciso sentir" tudo o que envolve o clube. "Não basta ter contrato com o clube, é preciso sentir a ambição e a essência do FC Porto e também da cidade e da região. Esse portismo é também muito assimilado pela paixão que os adeptos passam para todos dentro do plantel. Esta equipa técnica, pela forma como trabalha, também passa muito do que é a nossa paixão pelo treino e pelo clube que representamos. Tudo características que são do público, da cidade... de todos os que gostam do clube. Penso que é algo importante para ganhar, porque é a partir daí que temos uma base interessante para construir algo sólido que nos momentos decisivos faz a diferença", disse o técnico portista.

Essa também é a missão dele, enquanto treinador. "Acima de tudo, procuro transmitir a paixão que tenho pelo meu trabalho e pelos valores do clube. Estar, por si só, no FC Porto não vale de nada, se essa presença não for acompanhada pelo que é verdadeiramente importante, que é demonstrar diariamente, e em conjunto com a minha equipa técnica, toda essa paixão e determinação", defendeu, lembrando que "o FC Porto é um clube histórico com o hábito de vencer".

Um dos momentos em que transmite todo esse amor pelo clube é a habitual roda após o apito final de cada jogo, que já se tornou uma imagem de marca:"É um momento de partilha. Um momento que, por vezes, só olhar nos olhos uns dos outros nos faz sentir que o silêncio é a melhor forma de falar. Outras vezes designo um jogador porque penso que esse jogador pode ser importante pode ser importante na mensagem que passa de acordo com o que pede esse mesmo momento. É algo especial que criei, no fundo, para ajudar aquilo que é essencial, que é que a equipa esteja sempre a crescer dentro de um patamar elevado. Continuo a achar que é um momento que ajuda a equipa a crescer."

Sérgio Conceição cumpre a terceira temporada como treinador principal do FC Porto. Na primeira época foi campeão, na ficou em segundo lugar atrás do Benfica de Bruno Lage. Esta época segue em segundo lugar no campeonato, atrás dos encarnados. O próximo jogo é com o Sporting (dia 5) em Alvalade.