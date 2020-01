Sérgio Conceição em silêncio após desabafos do final da Taça da Liga

Sérgio Conceição não vai fazer o habitual lançamento da jornada - jogo com o Gil Vicente é na terça-feira. O treinador do FC Porto continua assim em silêncio, após as polémicas declarações da final da Taça da Liga. Já não tinha comparecido na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota com o Sp. Braga (1-0).

A última declaração do técnico portista foi na flash interview da Sport TV, na qual disse ter colocado o lugar "à disposição do presidente", porque, entre outras coisas, não há "união dentro do clube". "É difícil trabalhar em determinadas condições. No primeiro ano sem reforços e sem dinheiro. No segundo, falta de verdade desportiva. E neste ano sem união dentro do clube. Fica difícil... Neste momento o meu lugar está à disposição do presidente", atirou o treinador portista.

As declarações apanharam toda a gente de surpresa e não houve reações. Pinto da Costa não se pronunciou publicamente sobre o assunto. Apenas um artigo de opinião na newsletter diário do clube e não assinada se escreveu no domingo que a estrutura mantêm "total confiança" em Sérgio Conceição.

"O presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, esteve ontem [25 janeiro] reunido com a equipa, no balneário, e deixou uma mensagem clara: tem total confiança nos jogadores e no treinador e acredita que terça-feira será dada uma demonstração de força no jogo frente ao Gil Vicente", lê-se na publicação deste domingo da Dragões Diário.