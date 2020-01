Sérgio Conceição elogia Corona: "Tem melhor feitio do que eu"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, falou esta sexta-feira sobre o papel importante que o mexicano Jesús Corona assume na sua equipa e da disponibilidade que demonstra para jogar em várias posições. O técnico fez mesmo uma analogia com os seus tempos de futebolista.

"Com o Moreirense jogou a lateral e conquistou uma assistência e um penálti. Tem um feitio melhor que eu. Sei que ele gosta de jogar mais na frente, mas jogando atrás o sorriso dele é igual. Eu cumpria o que me pediam mas não era com um sorriso como o dele", assumiu o treinador dos dragões na antevisão à final da Taça da Liga, este sábado às 19.45 horas, com o Sporting de Braga.

O facto de reencontrar os bracarenses uma semana depois da derrota para a I Liga, em casa, precisamente com o mesmo adversário leva Sérgio Conceição a garantir que este "será um jogo diferente com uma história diferente". "Apesar das características das equipas se manterem, vamos olhar para o que foram os jogos do Sp. Braga com este treinador e para o Sp. Braga na Liga Europa... não olhámos só para estes jogos com o Rúben Amorim [treinador dos bracarenses]. Temos um conhecimento profundo dos jogadores e da sua dinâmica", revelou, garantindo que o FC Porto "quer muito ganhar" a Taça da Liga, o único troféu que lhe falta no currículo.

"A vontade de ganhar todos os jogos é enorme. No trabalho diário, a vontade dos jogadores é incrível. Para nós todos os jogos são finais, quer nas taças, quer no campeonato, pelo que estamos habituados a este tipo de pressão porque vivemos de títulos", acrescentou Sérgio Conceição, avisando que os bracarenses "vão ter uma pressão diferente" daquela que tiveram no jogo do Dragão, uma vez que e "está em jogo um título".

O treinador do FC Porto revelou que ainda não sabe se contará com Danilo Pereira, que fez esta sexta-feira o primeiro treino da semana. "Não sabemos ainda como o joelho reagiu. Não sabemos se está a 100%, mas independentemente de quem jogar, o compromisso é total. Temos algumas baixas e os jogadores que estiveram fora vão continuar", explicou.

Na baliza irá, ao que tudo indica, continuar Diogo Costa, que no último lance da meia-final com o V. Guimarães cometeu um erro que resultou em golo, que no entanto foi invalidado pela intervenção do VAR. Sérgio Conceição revelou que falou "sobre algumas situações de jogo" com o guarda-redes, mas recusou a ideia de ter havido um puxão de orelhas: "Não somos meninos, somos homens. Parece que aqui toda a gente é de cristal e ao mínimo erro sentem-se mal. Ele saiu bem naquela bola e se tivesse agarrado ninguém estava a falar disto. Ele falou na roda porque tinha de falar. Já falaram tantos e às vezes ninguém fala... depende da minha azia."

Ausente vai continuar o avançado Zé Luís devido a "um problema físico que o impede de treinar e jogar". "Ele está melhor, mas ainda não é opção", frisou, lembrando que Aboubakar "está bem" e Soares "está a jogar e a fazer golos".