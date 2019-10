Sérgio Conceição e a derrota na Holanda: "Estivemos um bocadinho abaixo do que somos normalmente"

"Penso que entrámos bem no jogo, a controlar o mesmo. Logo a abrir temos uma combinação em que o Nakajima fica na cara do golo. Até aos 25 minutos, o Feyenoord não tinha chegado à nossa baliza. Tivemos uma ocasião do Pepe num canto. [Estava a ser] um jogo equilibrado, mas nós por cima na primeira parte. Na nossa primeira linha de pressão por vezes não fomos tão agressivos como de costume. Corrigimos algumas situações ao intervalo mas sofremos o golo a abrir num lance caricato. O jogo abriu-se muito, ficámos mais expostos, mas tínhamos a sensação de que podíamos ganhar o jogo, mesmo em desvantagem. Hoje foi daqueles dias em que dá-me a sensação que de poderíamos ficar aqui mais algum tempo que não conseguiríamos fazer golo." Foi assim que Sérgio Conceição, treinador do FC Porto viu o jogo com o Feyenoord, esta quinta-feira, que terminou com uma derrota do FC Porto (2-0).

Segundo o técnico a equipa não teve "a agressividade ao nosso nível habitual" e isso pesou a favor dos holandeses. "No geral, não merecíamos perder por esta diferença de dois golos. Em termos de ocasiões, o empate seria o mais justo, mas quem marca é quem ganha. Temos é de olhar para nós: poderíamos e deveríamos ter feito melhor", lamentou.

Que perspetivas no grupo e o próximo jogo com o Rangers? "Todas as equipas têm três pontos. É um jogo para ganharmos [Rangers]. Via a equipa num período muito bom, sabíamos das fragilidades do Feyenoord. Hoje esteve num patamar mais elevado do que num passado recente e nós um bocadinho abaixo do que somos normalmente", respondeu Sérgio Conceição na flash interview da SIC Notícias.