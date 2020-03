Intervalo com o empate no Dragão (1-1). Veja os golos

33' Golo do Rio Ave! Mehdi Taremi faz o empate a concluir uma excelente jogada de ataque do Rio Ave, com o iraniano a deixar Marcano fora do lance, após uma excelente jogada de Diogo Figueiras.

19' Golo do FC Porto! Mbemba a abrir o marcador no Dragão, na sequência de um canto de Alex Telles, a bola chega a Nakajima que faz um passe atrasado para o remate do defesa congolês, que não perdoa.

Eis as equipas:

Estádio do Dragão, no Porto

Árbitro: Artur Soares Dias (Porto)

FC Porto - Marchesín; Jesús Corona, Mbemba, Marcano, Alex Telles; Danilo Pereira, Otávio, Sérgio Oliveira, Nakajima; Soares, Marega.

Treinador: Sérgio Conceição

Rio Ave - Kieszek; Borevkovic, Aderllan Santos, Nélson Monte; Diogo Figueiras, Al Musrati, Tarantini, Pedro Amaral; Nuno Santos, Taremi, Lucas Piazon.

Treinador: Carlos Carvalhal

Cartão amarelo a Diogo Figueiras (29')

Golos: 1-0, Mbemba (18')