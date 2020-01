Sérgio Conceição: "Vamos olhando para a frente, onde está o Benfica"

Sérgio Conceição gostou do clássico. "Hoje tivemos aqui um bom espetáculo de futebol, com três boas equipas. Com público que esteve fantástico e deu uma vida enorme ao espetáculo", disse o treinador do FC Porto, na conferência de imprensa, após vencer o Sporting em Alvalade (2-1).

"Foi um jogo extremamente exigente para nós pela qualidade do Sporting, que nos obrigou a ter qualidade também. Entrámos bem, a tentar explorar as debilidades do Sporting. Foi uma primeira parte amarrada, com o jogo controlado da nossa parte. Mas um erro nosso deu o golo ao Sporting. Na segunda parte o Sporting entrou forte, a conseguir chegar com facilidade aos corredores laterais e a tirar vários cruzamentos perigosos, sobretudo pelo lado esquerdo. Por isso tivemos de fazer algumas alterações. Acho que a entrada do Luis Díaz e passar o Otávio para o meio foi chave do jogo, não pelo que o Nakajima estava a fazer, mas porque passamos a controlar melhor. Depois de marcar o segundo podíamos ter ampliado a vantagem, mas acho que isso seria injusto para o que o Sporting fez", resumiu o técnico portista que venceu pela primeira vez em Alvalade.

Disse na flash que tinha sido o jogo mais complicado da época, porquê? "Porque o Sporting esteve bem organizado e com uma dinâmica ofensiva bastante interessante. A disponibilidade e mobilidade que a equipa tem do meio-campo para a frente mostra que o Silas está a fazer um excelente trabalho. Isso meteu a nu algumas situações de que já falei e exigiu de mim e da restante equipa técnica um repensar do que fazer na segunda parte", respondeu Sérgio Conceição.

Com o triunfo, fica maior a distância para o Sporting (agora a 12 pontos): "Vamos seguir o nosso trajeto, não vamos olhando para o rival que vem atrás, vamos olhando para a frente, onde está o Benfica, e ontem viu-se pela vitória sofrida que teve, viu-se por aquilo que o Vitória fez, um grande jogo, que este campeonato não é fácil e as equipas grandes podem perder pontos."

Depois de vencer o Sporting em Alvalade, Conceição voltou a ser confrontado com o que disse após o jogo com o Belenenses, quando afirmou ter a convicção de que o FC Porto vai ser campeão. "Se um treinador que treina o FC Porto está a quatro pontos e não tem a convicção de que vai lutar para ser campeão, algo está mal. O que ma dá garantias é a qualidade dos jogadores. É isso que nos faz ficar otimistas. Não tenho bola para adivinhar, mas estou convencido de desta forma, vamos ser campeões", reafirmou.

Pela primeira vez desde 2002-03 (com Mourinho no Dragão) que o FC Porto não vencia em Alvalade e na Luz na mesma época. Algo que o treinador portista desvalorizou."A minha satisfação é a de ganhar a dois rivais muito fortes, como o Benfica e o Sporting. Mas nós não festejamos vitórias, mas sim títulos. Se esta vitória for importante para ganhar o campeonato, claro que ganha um peso grande", disse Sérgio.

Pepe saiu lesionado e o treinador ainda não sabia se era grave ou não, mas deixou uma certeza: "No próximo jogo, contra o Moreirense vai jogar o Diogo Leite e o Mbemba, se não se lesionarem."