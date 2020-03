Será que o novo amor de Khedira é uma jogadora do Bayern?

A Alemanha está em alvoroço com a possível relação amorosa entre Sami Khedira, jogador da Juventus e Melanie Leupolz, que também é jogadora de futebol e joga no Bayern de Munique e na seleção alemã. São raros os casos de jogadores envolvidos com jogadoras. O único caso conhecido a nível mundial é o da Alex Morgan, a jogadora dos EUA, que é casada com Servando Carrasco dos LA Galaxy.

De acordo com uma revista alemã Bunte, Khedira de 32 anos e Melanie Leupolz de 25 anos, estão a juntos há pelo menos três meses, apesar de nenhum dos atletas ter oficializado a relação publicamente. Os primeiros indícios de uma possível relação surgiram em maio de 2019, quando o jogador da Juventus foi visto nas bancadas durante um jogo entre a seleção alemã feminina alemã e o Chile, em Regensburg.

O último relacionamento assumido de Khedira foi com a modelo e apresentadora alemã Lena Gerke, de quem se separou em 2015, após quatro anos de namoro. O jogador da Juventus queria constituir família e a namorada queria concentrar-se na carreira profissional de modelo. Desde então não se conheceu novo amor ao médio da Juve... até agora.

Melanie Leupolz joga no Bayern, mas como o campeonato feminino alemão também está suspenso indefinidamente devido à pandemia do covid-19, pode nem voltar a vestir a camisola dos bávaros, uma vez que já acertou a mudança para o Chelsea. "Estava a pensar usar a camisola do Bayern até ao verão e depois despedir-me oficialmente. Se o último jogo já tivesse acontecido, seria muito doloroso para mim", disse a campeã olímpica em 2016, após o anúncio da mudança de clube.