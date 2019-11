Seis equipas podem garantir passagem aos oitavos já esta semana

Nico Kovac afastado do comando técnico do Bayern Munique

São seis as equipas que entre esta terça e quarta-feira, na 4.ª jornada da fase de grupos, podem assegurar a passagem aos oitavos de final da Liga dos Campeões.

No Grupo A, o Paris Saint-Germain apenas necessita de confirmar o favoritismo e vencer na receção ao Club Brugge para somar 12 pontos que só seriam alcançáveis pelo Real Madrid e se os merengues vencerem o Galatasaray neste quarta-feira no Santiago Bernabéu.

Em situação semelhante à do PSG está o Bayern Munique no Grupo D. Os bávaros também chegarão aos 12 pontos se vencerem esta quarta-feira na receção ao Olympiacos de Pedro Martins e só poderão ser alcançados por Tottenham ou Estrela Vermelha de Belgrado, mediante o resultado desta quarta-feira entre ingleses e sérvios.

Quem também pode chegar aos 12 pontos e consequentemente carimbar o apuramento no segundo dia da 4.ª jornada é o Manchester City, necessitando apenas de vencer no terreno da Atalanta. Se confirmar o favoritismo, a formação de Pep Guardiola só poderá ser alcançada no Grupo C por uma equipa, Dínamo Zagreb e Shakhtar Donetsk, ou até por nenhuma, se o conjunto orientado por Luís Castro empatar na capital da Croácia.

No Grupo D o cenário é diferente, com a possibilidade de duas equipas carimbarem desde já a qualificação. Se tanto a Juventus de Cristiano Ronaldo como o Atlético Madrid de João Félix vencerem esta quarta-feira nas deslocações aos terrenos de Lokomotiv e Bayer Leverkusen, respetivamente, ambas ficam apuradas. No entanto, a equipa de Turim garantirá sempre o apuramento se vencer na Rússia, independentemente do que os espanhóis fizerem na Alemanha.

Porém, o primeiro apurado poderá surgir já esta terça-feira. No Grupo E, o Nápoles garante a passagem à próxima fase se vencer na receção ao Red Bull Salzburgo. O que acontecer no Liverpool-Genk, que nada decide, não interfere nas contas dos napolitanos.

Mais embrulhado está o Grupo F. Se o Barcelona ganhar na receção ao Slávia Praga, passa a somar 10 pontos, mas poderá ser alcançado tanto por Inter de Milão como por Borussia Dortmund independentemente do resultado que se vier a verificar entre germânicos e italianos na Alemanha.

Onde também nada se decidirá é no Grupo G, do Benfica. Nenhuma equipa vai carimbar desde já o apuramento ou ficar já afastada da próxima fase, aconteça o que acontecer no Zenit-Leipzig e no Lyon-Benfica.

Também no Grupo H nada ficará decidido. Os líderes Chelsea e Ajax vão defrontar-se em Amesterdão e, em caso de empate, até poderão ser igualados pelo Valencia, se os espanhóis vencerem na receção ao Lille.