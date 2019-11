Sarri e as substituições: "Cristiano chateado? É-me igual, já vi vários assim"

A Juventus recebe nesta terça-feira em Turim o Atlético de Madrid, em jogo do Grupo D fa Liga dos Campeões, que pode colocar frente a frente Cristiano Ronaldo e João Félix. Nesta segunda-feira, no lançamento da partida, o treinador Maurizio Sarri voltou a falar da questão em torno de CR7 e do alegado mal-estar que existe entre ambos pelo facto de o técnico o ter substituído em dois jogos.

"A minha relação com Ronaldo? Não sei que tipo de notícias chegam a Espanha. A relação é boa, se ele fica chateado quando o substituo, é sinal de quem uma motivação forte. Nesse aspeto penso como Diego Simeone [treinador do At. Madrid]. Levo já muitos anos a ver jogadores a saírem chateados do campo quando são substituídos, por isso é-me igual em certo sentido", referiu o treinador da Juventus.

Sem dar certezas sobre a condicão física de Cristiano Ronaldo, o técnico da Juve deixou antever que o avançado português pode regressar nesta terça-feira à competição, depois de ter sido poupado no jogo do fim de semana diante da Atalanta. "Treinou junto dos colegas e parece estar melhor. É positivo o facto de na segunda-feira ter realizado todo o treino", referiu.

O treinador italiano recusou ainda a ideia de a Juventus viver muito à base da qualidade individual dos seus jogadores. "Não leio muito o que se escreve. Não tenho de ler o que dizem os jornais para avaliar o valor da minha equipa. Às vezes leio algumas coisas, mas só de vez em quando. Esta equipa tem características próprias. Antes diziam que eu era um talibã por ser fiel ao meu jogo, agora dizem que as coisas não estão bem porque adapto-me aos jogadores. Não ligo ao que dizem. Sigo o meu próprio caminho", atirou.