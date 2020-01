Sarri agradece à mãe de Ronaldo "por criar um espécime assim"

Maurizio Sarri desfez-se em elogios a Cristiano Ronaldo depois do apuramento da Juventus para as meias-finais da Taça de Itália com uma vitória por 3-1 em casa da AS Roma, com um golo e uma excelente exibição do jogador português.

O treinador da Juventus não escondeu o entusiasmo pelo momento de forma de CR7, que marcou em todos os jogos realizados em 2020 num total de sete, mas fez questão de dar o mérito a... Dolores Aveiro. "Não posso ficar com os louros pelo momento de forma de Ronaldo. Os elogios só podem ir para a mãe dele, por criar um espécime assim", atirou Maurizio Sarri, com boa dose de boa disposição.

O técnico da Juve destacou a "extraordinária condição mental e física" de Ronaldo, que lhe "permite marcar golos de forma muito consistente". "A nível individual, acho que não pode ficar melhor... talvez em alguns momentos defensivos possa melhorar", acrescentou Sarri.