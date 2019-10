Sapatilhas Nike com água benta na sola e crucifixo custam mais de 3500 euros. Já esgotaram

Sem os símbolos religiosos, seria um simples par de sapatilhas Nike Air Max 97s, avaliado em menos de 150 euros. No entanto, graças à iniciativa da empresa MSCHF, sediada em Brooklyn, o modelo atingiu um valor superior a 3500 euros. À venda no site de revenda StockX, os "Jesus Shoes", como foram batizados, têm água benta do rio Jordão na sola, um crucifixo dourado nos atacadores e uma referência a um versículo da Bíblia (Mateus 14:25).

Lançadas numa plataforma online na terça-feira, as sapatilhas esgotaram num minuto, disse Daniel Greenberg, diretor comercial da companhia, à CBS News. Custavam cerca de 1300 euros, mas estão agora disponível no site de revenda por mais de 3500.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Segundo a mesma fonte, a MSCHF colocou água do rio Jordão, que foi abençoada por um padre de Brooklyn, na sola transparente das sapatilhas, para que seja possível "andar sobre a água". Além disso, a língua da sapatilha tem um apontamento vermelho, que simboliza o sangue de Cristo.

De acordo com a empresa, a ideia é gozar com colaborações que consideram ridículas entre as marcas de sapatilhas e outras, como a Arizona Iced Tea e Adidas.

"Decidimos levar isto para um outro nível. Perguntámos a nós próprios como seria uma parceria com Jesus. Obviamente, tinham que andar sobre a água", explicou Daniel Greenberg. Com a injeção de água benta num par de sapatilhas, sublinhou, obtém-se a "colaboração mais sagrada de todos os tempos".

De destacar que a Nike não tem qualquer ligação a esta criação da MSCHF, conhecida por lançar ideias duas vezes por mês. Uma das mais conhecidas foi a fonte Times Newer Roman, semelhante à fonte Times New Roman, mas 5 a 10% mais larga.

O vídeo de demonstração do modelo conta atualmente com mais de dois milhões de visualizações.