Santa Clara-Sporting. Conheça o onze de Silas para o assalto ao terceiro lugar

Sporting com rival mais acessível no regresso de Luís Castro a Portugal

Eis os onzes oficiais:

SANTA CLARA: Marco Pereira; Patrick Vieira, João Afonso, Fábio Cardoso e Zaidu Sanussi; Lucas Marques, Osama Rashid e Lincoln; Ukra, Thiago Santana e Carlos Júnior.

SPORTING: Maximiano; Ristovski, Coates, Mathieu e Acuña; Bruno Fernandes, Doumbia e Wendel; Bolasie, Luiz Phellype e Vietto.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O jogo desta noite entre o Santa Clara e o Sporting pode permitir aos leões, em caso de vitória, subirem ao terceiro lugar da I Liga, por troca com o Famalicão. As últimas 24 horas ficaram marcadas por novos conflitos entre a direção de Frederico Varandas e as claques. O presidente dos leões chegou mesmo a dizer nesta segunda-feira que "o Sporting jamais se ajoelhará a esta escumalha", em resposta ao facto de a equipa ter sido recebida domingo à noite nos Açores com alguns gritos de ordem como "Alcochete sempre", numa referência ao ataque à Academia em maio de 2018.