St. Clara-FC Porto (0-1). Veja o golo de Manafá

Intervalo no Estádio de São Miguel. FC Porto está a vencer com um golo de Manafá.

44' - Carlos Xistra mostrou cartão vermelho direto a Manafá, considerando que existiu uma entrada dura do defesa portista sobre Costinha. O árbitro, contudo, consultou o VAR, reviu as imagens, e depois retirou o vermelho e mostrou amarelo a Manafá.

37' - GOLO DO FC PORTO! Marcou Manafá, após uma tabelinha com Sérgio Oliveira.

33' - Livre direto de Costinha, com a bola a bater na barra da baliza do FC Porto.

18' - Carlos Jr. falha de forma incrível o remate quando tinha tudo para bater Marchesín e fazer o primeiro do Santa Clara.

15 minutos e ainda não há golos. A única oportunidade surgiu aos três minutos, num cabeceamento de João Afonso que por pouco não entrou na própria baliza, valendo a atenção do guarda-redes Marco.

Começou o jogo.

O FC Porto entra em campo nesta segunda-feira frente ao Santa Clara às 19.30, antes do Benfica-Moreirense (20.45). O dois rivais estão separados por um ponto na classificação, com vantagem para os encarnados. Única derrota dos dragões com o emblema açoriano foi em 2001/02, quando perderam por 2-1 no Estádio de São Miguel, com um bis de Toñito. Danilo está de volta à titularidade um mês depois - o médio esteve lesionado.

Eis os onzes oficiais:

SANTA CLARA: Marco; Sagna, Fábio Cardoso, João Afonso e Sanussi; Lincoln, Anderson Carvalho Francisco Ramos e Carlos Jr; Costinha e Thiago Santana.

FC PORTO: Marchesín; Manafá, Mbemba, Marcano e Telles; Corona, Danilo, Sérgio Oliveira e Otávio. Marega e Soares.