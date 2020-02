Saiba por que Portugal não tem árbitros nomeados para a Champions e Liga Europa

A UEFA não nomeou qualquer árbitro português para dirigir os jogos da primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões e dos 16 avos de final da Liga Europa. Da lista divulgada consta apenas o nome de João Pinheiro que será VAR no jogo entre o APOEL Nicósia e o Basileia.

Esta não é uma situação anormal, uma vez que na época passada apenas Artur Soares Dias dirigiu dois jogos na fase a eliminar, mais concretamente ma Liga Europa os jogos Inter Milão-Rapid Viena (16 avos de final) e Vilarreal-Zenit (oitavos-de-final).

Duarte Gomes, antigo árbitro internacional, explicou ao DN que esta é uma situação que se justifica pelo facto de Portugal apenas ter um árbitro de elite, precisamente Artur Soares Dias. "Acaba por não ser uma má notícia, uma vez que a arbitragem portuguesa está numa fase de transição devido ao facto de terem abandonado alguns dos nossos internacionais, e de termos um plantel, digamos assim, muito jovem", explicou.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Nesta altura, apenas Artur Soares Dias tem mais hipóteses de dirigir jogos destas fases a eliminar das provas europeias de clubes e Duarte Gomes não tem dúvidas que isso vai acontecer: "Garantidamente que o Artur, como árbitro de elite da UEFA, vai dirigir jogos. É que a UEFA tem como política nomear os melhores árbitros para os jogos mais importantes, razão pela qual recorre quase sempre ao seu Grupo de Elite, embora possam haver algumas exceções e serem chamados árbitros do Grupo 1, onde estão Jorge Sousa e Tiago Martins, sobretudo quando nesse lote estão juízes jovens a quem reconhecem um grande futuro."

"É uma questão de tempo, talvez dois ou três anos, até termos alguns dos nossos árbitros jovens ascenderem ao Grupo de Elite da UEFA, mas até lá teremos o Artur Soares Dias a apitar jogos importantes", concluiu Duarte Gomes.

A UEFA apostou entretanto em árbitros da Grã-Bretanha para dirigir jogos de quinta-feira onde entram duas das quatro equipas portuguesas na Liga Europa. Assim, no Shakhtar-Benfica vai estar o escocês Bobby Madden, que terá o inglês Paul Tierney como VAR, enquanto o Sporting-Istambul Basaksehir será dirigido pelo inglês Anthony Taylor, que terá o compatriota Stuart Attwell no videoárbitro.

Já o Bayer Leverkusen-FC Porto terá arbitragem do esloveno Slavko Vincic, com o holandês Pol van Boekel no VAR, enquanto o Rangers-Sp. Braga vai ter o espanhol Xavier Fernandez a arbitrar e o compatriota José María Sánchez no videoárbitro.