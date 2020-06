Pizzi faz o 1-0

Sai Jardel, lesionado. Entrou Ferro.

Veja o golo 0-1



Portimonense chega a este jogo na 17.ª e penúltima posição, num dos dois lugares de descida, com 19 pontos.e o pior ataaue (19 golos).

Benfica tem o melhor, ataque com 52 golos, e segue no 1.º lugar em igualdade pontual com o FC Porto (60 pontos).

Onze do Portimonense: Gonda; Jadson, Lucas Possignolo e William; Dener, Hackman, Pedro Sá, Henrique e Lucas Fernandes; Tabata e Aylton.

Onze do Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Jardel e Grimaldo; Weigl, Taarabt e Cervi; Pizzi, Carlos Vinícius e Rafa.

Carlos Xistra é o árbitro do encontro e terá Jorge Cruz e Marco Vieira como assistentes. Bruno Esteves é o VAR.

Suplentes do Portimonense: Samuel; Jadson, Rodrigo, Rômulo, Fali Candé, Bruno Costa, Marlos Moreno, Beto e Aylton Boa Morte.

Suplentes do Benfica: Svilar; Nuno Tavares, Ferro, Gabriel, Chiquinho, Florentino, Seferovic, Dyego Sousa e Jota.