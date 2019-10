Sadio Mané: "Para que quero dez Ferraris e dois aviões? Passei fome"

Sadio Mané aufere cerca de 150 mil libras por semana (cerca de 170 mil euros) no Liverpool, mas não esquece os tempos de pobreza durante infância e utiliza essa experiência de vida na gestão do seu dinheiro.

"Para que quero dez Ferraris, 20 relógios com diamantes e dois aviões? O que faria isso pelo mundo? Eu passei fome, trabalhei no campo, joguei descalço e não fui à escola. Hoje posso ajudar as pessoas. Prefiro construir escolas e dar comida ou roupa às pessoas pobres", afirmou recentemente o internacional senegalês à estação televisiva TeleDakar, do seu país.

"Construímos escolas, um estádio, damos roupas, sapatos, comida às pessoas que vivem em pobreza extrema. Dou 70 euros por mês a todas as pessoas de uma região extremamente pobre do Senegal, o que ajuda na economia familiar", explicou Sadio Mané.

"Não preciso de exibir carros de luxo, casas luxuosas, viagens e até aviões. Prefiro que a minha gente receba um bocadinho do que a vida me deu", acrescentou o atacante de 27 anos.