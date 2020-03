SAD do Benfica apresenta lucro recorde no primeiro semestre da época

A SAD do Benfica apresentou um lucro recorde de 104,2 milhões de euros no primeiro semestre da temporada (1 de julho a 31 de dezembro de 2019), comunicou o clube no Relatório e Contas divulgado esta sexta-feira na CMVM.

Este resultado representa uma melhoria de 639,8% face aos 14,1 milhões de euros apresentados no período homólogo do ano anterior, o que significa que a sociedade benfiquista apresentou lucro nos primeiros seis meses de atividade pelo sexto ano consecutivo.

"Estes resultados representam o melhor desempenho de sempre da Sociedade, os quais estão significativamente influenciados pela alienação dos direitos do jogador João Félix por um montante de 126 milhões de euros", pode ler-se no documento.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A transferência do jovem avançado para o Atlético Madrid, após a dedução dos encargos com a antecipação dos valores recebidos relativos a prestações futuras, os gastos com serviços de intermediação e do valor líquido contabilístico do direito do atleta à data da alienação, gerou uma mais-valia de 108,2 milhões de euros.

No relatório pode ler-se que "este facto extraordinário" deverá ser canalizado em "investimentos na aquisição de atletas, a melhoria de infraestruturas desportivas e a redução da dívida financeira contratualizada".

No decorrer do início da época, foram ainda alienados os direitos do atleta Carrillo para o Al-Hilal Saudi e dos jogadores Sálvio e Lisandro Lopez para o Boca Juniors, por um montante global que ascende a 18,1 milhões de euros

O ativo da SAD do Benfica é neste momento de 608,7 milhões de euros, ao passo que o passivo ascende a 385,3 milhões de euros, o que significa que o capital próprio é agora de 223,4 milhões de euros, o que corresponde a uma melhoria e 87,4% face ao final do exercício do ano anterior.