Rui Faria deixa o comando do Al Duhail

Rui Faria já não é treinador do Al Duhail. O clube qatari informou nesta segunda-feira que o treinador português pediu a demissão, justificando a sua decisão com motivos pessoais, e que a mesma foi aceite pela direção do clube.

O treinador português, que fez carreira sempre como adjunto de José Mourinho, aceitou o seu primeiro desafio como técnico principal em janeiro do ano passado, quando assinou com Al Duhail. Mas agora, um ano depois, pediu para sair, numa altura em que o clube é primeiro classificado da liga do Qatar, com 30 pontos em 12 jogos.