Rui Costa: "Estamos a trabalhar para fazer uma grande equipa"

Rui Costa, diretor desportivo do Benfica, deu uma entrevista ao site brasileiro Goal.com e nela explica melhor as razões pelas quais o clube está tão ativo no mercado para reforçar o plantel, e, se dúvidas existisse, o antigo número 10 assume o desejo de mudar a face da equipa que na última época perdeu o título nacional.

"Estamos a trabalhar para fazer uma grande equipa e, como tal, estamos atentos a todo o tipo de mercado. Não vou estar aqui a falar que o Benfica está interessado em A, B, C ou D, mas digo que nós olhamos para todo o tipo de mercado e olhamos para os grandes jogadores. Não temos como hábito anunciar antecipadamente quem é que nós vamos querer ou deixar de querer. Portanto, vamos ver como vai correr até ao fecho da janela de transferências", assumiu o administrador da SAD encarnada.

Rui Costa admitiu que "nos últimos anos" o Benfica "não tem conseguido fazer as coisas que já fez no passado" na Europa, mas lembrou que o clube "tem um nome europeu muito grande" e, como tal, o objetivo é que possa voltar a brilhar no futuro. "Quem representa e está no Benfica tem de dar o máximo sempre. Isso faz parte do projeto do nosso clube, com certeza, e é para isso que vamos trabalhar, não só pelas competições internas, também para voltar a ter o nome bem vincado a nível europeu", frisou.

Nesse sentido, o regresso de Jorge Jesus ao Estádio da Luz acabou por ser normal na visão de Rui Costa: "Quando estamos fora de Portugal, e eu já estive, estar em casa é algo aliciante. Eu não participei diretamente na negociação, mas o Jorge já explicou várias vezes que o poder de convencimento do projeto do Benfica fê-lo voltar", explicou, assegurando que o treinador encarnado "fala diariamente do Brasil com um carinho tremendo, fala do Flamengo todos os dias também com um carinho tremendo".