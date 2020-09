Rui Costa: "Daqui a 300 anos ainda se falará de Ronaldo"

Rui Costa, administrador da SAD do Benfica, afirmou numa entrevista ao jornal italiano Tuttosport que não está surpreendido com a forma que Cristiano Ronaldo tem exibido ao serviço da Juventus aos 35 anos. "Surpresa será quando ele não jogar desta forma e só marcar golos fáceis", começou por dizer, deixando uma certeza: "Daqui a 300 anos ainda se falará de Ronaldo."

"Ele é único. Mantém o mesmo nível em equipas diferentes, em campeonatos diferentes e na seleção. Tem 35 anos, já ganhou tudo várias vezes", frisou o antigo futebolista, destacando a exibição de CR7 frente à Roma, no passado fim de semana. "Ele corria por todo o lado, nunca estava parado, via-se que queria marcar. Quando tem um objetivo não descansa. E conhecendo-o como conheço, estou convencido que, além do scudetto, quer ser também ser o melhor marcador do campeonato. E, claro, quer também a Champions", acrescentou.

Rui Costa está convicto de que Cristiano Ronaldo é "muito feliz" na Juventus. "Quando não se está feliz de certeza que não se conseguem exibições e golos como aquele em Roma. Para mim chegará aos 40 anos no topo, não tenho dúvidas", vaticinou, considerando que a recente contratação de Álvaro Morata "será uma boa ajuda para Cristiano" na Juventus. "Todos querem fazer dupla com o melhor do mundo, isso permite-lhes ficar com mais espaço. Ele já jogou com Ronaldo no Real Madrid e, se não me falha a memória, marcou 20 golos nessa época. Creio que é o seu recorde", justificou.

O novo treinador da Juventus é Andrea Pirlo, antigo companheiro de equipa de Rui Costa no AC Milan. O dirigente do Benfica garantiu que o amigo Pirlo não lhe ligou a pedir conselhos sobre Cristiano Ronaldo. "Não precisava. O Andrea foi um campeão e sabe perfeitamente como pensam os grandes jogadores, sabe aquilo que os avançados precisam para brilhar em campo. O Pirlo enquanto jogador era fenomenal a servir os avançados e por isso tem essa vantagem no relacionamento com o Cristiano", explicou, acrescentando que "dois campeões como o Cristiano e o Pirlo resolvem problemas e não os criam".

"São dois génios do futebol. Estou convicto que Ronaldo irá funcionar bem com Pirlo, como funcionou com Zidane. O Zizou, tal como o Andrea, também sabe exatamente o que precisam os avançados", rematou.

Rui Costa foi ainda questionado sobre aquele que, na sua opinião, é o favorito a suceder a João Félix como vencedor do prémio Golden Boy, atribuído pelo Tuttosport. "O meu favorito é o Haaland. É fortíssimo", disse o antigo internacional português, mostrando-se apreciador das qualidades do avançado norueguês do Borussia Dortmund.