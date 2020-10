Rúben Guerreiro é o rei da montanha em Itália

Rúben Guerreiro ganhou o prémio de melhor trepador do giro

João Almeida foi quinto no contrarrelógio da última etapa da volta à Itália, conquistando o quarto lugar. É a melhor posição de portugueses alcançada no Giro, à frente de José Azevedo, que obteve um quinto lugar.

O ciclista, da Deceuninck-Quick-Step, envergou a camisola rosa durante 15 dias.

Tao Geoghegan Hart foi o vencedor do giro, com Filippo Ganna e Pello Bilbao a posicionarem-se no segundo e terceiro lugares.