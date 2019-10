Rúben Dias: " O Bernardo é uma pessoa respeitadora, incrível"

Rúben Dias quer vencer o Luxemburgo, sexta-feira, no Estádio José Alvalade, "com confiança e consistência" rumo à qualificação para o Europeu de futebol de 2020. "Jogo importantíssimo. A expectativa passa por ganhar, é mais um adversário e queremos duas coisas: ganhar e, se possível, com confiança e consistência. E é isso, a ambição dessa vitória e de seguir em frente", afirmou o defesa central do Benfica, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com os luxemburgueses.

No último jogo frente a Lituânia, Portugal teve alguns problemas defensivos: "No último jogo houve uma ou outra situação que provocou algum desconforto em relação ao domínio que queremos ter do adversário, situações que foram abordadas, trabalhadas e melhoradas, aqui estamos de novo com o processo em andamento e mais preparados do que anteriormente."

Quanto ao parceiro que vai ter a seu lado no eixo da defesa, já que Pepe está de regresso, Rúben Dias relativizou."Estou sobretudo ansioso por poder jogar. Seja quem for o jogador será sempre um orgulho, sobretudo por fazer parte das opções do selecionador", confessou o jovem jogador.

A situação de Bernardo Silva em Inglaterra, onde enfrenta uma acusação de conduta imprópria e ofensiva para com o colega de equipa francês do Manchester City Benjamin Mendy - comparou-o ao boneco dos chocolates Conguito -, incorre numa pena que pode ir até 6 jogos de suspensão., tem sido tema nas conferências de imprensa da Seleção Nacional e Rúben Dias também não fugiu ao assunto.

"Escolheram a pior pessoa para abordar um caso do género. O Bernardo é uma pessoa respeitadora, incrível. É espetacular a nível de socialização, seja com que colega for, de que cor for, ele dá-se bem com toda a gente. Vou esperar que tudo corra pelo melhor", afirmou o central.