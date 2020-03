Rúben Amorim já deu o primeiro treino na Academia (com vídeo)

Rúben Amorim orientou o primeiro treino na manhã desta quinta-feira, na Academia do Sporting, em Alcochete. O sucessor de Jorge Silas no comando técnico dos leões começou já a preparar a receção ao Desp. Aves, marcada para domingo às 17.30 horas, em Alvalade, a contar para a 24.ª jornada da I Liga.

O ex-técnico do Sp. Braga vai ser apresentado oficialmente como treinador do Sporting às 15.00 horas, em Alcochete, numa cerimónia que contará com a presença do presidente Frederico Varandas.