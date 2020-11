Rúben Amorim agradece a Taarabt: "Facilitou o meu trabalho"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, assumiu esta sexta-feira que as palavras do benfiquista Adel Taarabt de considerar o FC Porto o maior rival do Benfica facilitou o seu trabalho junto do plantel, na sua tentativa de tirar pressão dos seus jogadores por ocuparem o primeiro lugar. "Agradeço porque me facilita o trabalho junto dos meus jogadores", disse.

Os leões defrontam este sábado (20.30 horas), em Alvalade, o Moreirense, em jogo da 8.ª jornada da I Liga. Rúben Amorim garante que a sua equipa "tem vindo a trabalhar bem" e assumiu que todos estão "ansiosos por voltar" ao campeonato. "O Moreirense já era uma equipa bem orientada e agora entrou o César Peixoto, o que nos cria alguma indefinição. Mas estamos preparados para tudo e vamos ao jogo com os três pontos em mente", assumiu, deixando uma mensagem ao novo técnico dos cónegos: "Desejo-lhe toda a sorte do mundo, mas que ela comece depois do jogo de amanhã."

O treinador do Sporting assegurou que "a união da equipa e a qualidade dos jogadores" é o grande trunfo da sua equipa, realçando que todos "têm crescido muito", destacando Daniel Bragança e Gonçalo Inácio. "Os jovens aumentam o nível da qualidade e o nível do treino. São rapazes muito ambiciosos e unidos. É a grande vantagem desta equipa", explicou, garantindo que essa juventude "tem sabido lidar" com a pressão de estar em primeiro lugar.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Sabem que só precisam de vencer para manter a classificação. Neste caso, aconteça o que acontecer, estaremos na liderança ao fim desta jornada. Vencendo ficaremos mais duas semanas na liderança, mas estamos no início e ainda está tudo muito junto. Estaria mais pressionado se estivesse em terceiro ou quarto lugar", acrescentou.

No que diz respeito a Pedro Gonçalves, Rúben Amorim abriu a porta à sua utilização diante do Moreirense. "Nos últimos treinos teve algumas queixas, mas demonstrou à equipa técnica que quer jogar. Está pronto e convocado, mas vamos ver quem são escolhidos", revelou.

Outro jogador em destaque no Sporting é o extremo Nuno Santos, que Rúben Amorim diz ter dado "um passo em frente em termos de mentalidade". "Percebeu que o sumo do jogador passa pela fome de golos e assistências. Ele tem mostrado isso todas as semanas, mas estão todos num patamar muito elevado e têm de manter esta dinâmica até ao fim", sublinhou.

Questionado sobre a possibilidade de ter reforços no mercado de inverno, Rúben Amorim revelou que o Sporting já está "a planear a próxima época". "Estamos a planear com jovens talentos que têm vindo para a equipa B. Nos próximos anos não vamos ter dinheiro para investir como outros clubes, como tal, o Sporting tem tudo muito bem planeado e os jogadores sabem com o que podem contar", frisou.