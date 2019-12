Roubo e influência do Real Madrid. Juventus sai em defesa de Ronaldo

Lionel Messi venceu esta semana a Bola de Ouro, mas é a discussão em torno do prémio atribuído no ano passado (ganho por Luka Modric) que continua a gerar polémica. Depois das fortes declarações de Chiellini, colega de CR7 na Juventus, que disse que o avançado português tinha sido roubado porque "o Real Madrid não o deixou ganhar", é agora a vez do diretor da Juventus sair em defesa de Ronaldo.

"É difícil dizer que retiraram uma Bola de Ouro a Cristiano Ronaldo, mas não há dúvida de que certos clubes têm um grande peso nas decisões", referiu Fabio Paratici ao jornal italiano Gazzetta dello Sport, cuja primeira página de hoje tem como título "Juve ataca Real".

A capa da edição desta quarta-feira da Gazzetta dello Sport

Paratici justificou depois o seu ponto de vista. "Achamos que Ronaldo merecia vencer este ano, quanto mais na época passada, em que marcou 15 golos na Liga dos Campeões, dos quais seis dos oitavos de final em diante. Chiellini disse algo sacrossanto: Ronaldo e Messi são como Federer e Nadal, é estranho se for um terceiro a ganhar."

Na segunda-feira, dia da atribuição da Bola de Ouro, Giorgio Chielini tinha já feito umas declarações muito duras. "Roubaram a Bola de Ouro a Ronaldo na época passada, isto quando o Real Madrid decidiu que ele não poderia vencer e foi realmente estranho. Esta temporada foi mais equilibrada. Agora, com todo o respeito, Modric nem na sua melhor temporada merecia. Foi um sinal do Real Madrid, que queria impedir Ronaldo de vencer o prémio", atirou o colega de Ronaldo na Juventus.

Em 2018, a Bola de Ouro foi ganha pelo croata Luka Modric, do Real Madrid, numa votação em que Cristiano Ronaldo ficou no segundo lugar.

Na edição de 2019, o vencedor foi Lionel Messi, com Ronaldo a ficar na terceira posição, atrás de Virgil van Dijk, defesa central do Liverpool.