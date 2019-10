Ronaldo salva liderança da Juventus com penálti depois dos 90 minutos

Cristiano Ronaldo, com um golo de grande penalidade aos 90+6 minutos, foi decisivo na suada vitória da Juventus sobre o Génova (2-1), que mantém a equipa de Turim como líder do campeonato italiano de futebol.

Leonardo Bonucci, de cabeça, após canto, adiantou a Juventus, aos 36 minutos, após o que o Génova repôs a igualdade, aos 40, através de Christian Kouamé. O jogo foi de pior qualidade na segunda parte, com muitas perdidas da Juventus e um ambiente conflituoso, que acabou por gerar três expulsões, duas para o Génova e uma para a Juve.

O goleador português foi dos mais inconformados esta quarta-feira no Estádio Allianz de Turim e, para lá do minuto 90, viu um golo anulado por fora de jogo, após consulta ao vídeoárbitro. Aos 90'+4' ganhou uma grande penalidade, ao ser derrubado por Sanabria, e, com seis minutos para lá dos 90, anotou o golo da vitória na 10.ª jornada da Série A do Calcio

A vecchia signora reassumiu assim a liderança do campeonato com 26 pontos, mais um do que o Inter.

Em terceiro continua a Atalanta, com 21 pontos, depois de um importante empate (2-2) no terreno do Nápoles (sexto, com 18 pontos).

O quarto lugar é da Roma, treinada pelo português Paulo Fonseca, que goleou por 4-0 em Udine, com golos de Zaniolo, Smalling, Kluivert e Kolarov.

Uma demonstração de força dos romanos, a jogar com menos um desde o minuto 31, por expulsão de Fazio, quando ainda só ganhavam por 1-0. Chegam aos 19 pontos e aproximam-se do segundo lugar.