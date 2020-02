Ronaldo marca no jogo 1000 e iguala recorde na vitória da Juventus

Buffon. As camisolas trocadas de geração em geração e a revelação sobre Ronaldo

Cristiano Ronaldo está imparável e neste sábado voltou a picar o ponto no triunfo da Juventus, ao marcar o primeiro golo na vitória por 2-1 no campo da SPAL. O clube de Turim somou três pontos e vai assim manter-se na liderança do campeonato, aconteça o que acontecer neste domingo com a Lazio, atual segunda classificada.

Ronaldo, que viu o árbitro anular-lhe um golo logo aos quatro minutos, por estar em posição de fora de jogo, e uma bola no ferro após um livre aos 86', marcou ainda antes do intervalo, aos 39', surgindo na área livre de marcação a rematar de pé direito após uma boa assistência de Cuadrado. E aos 49' esteve perto de bisar, não fosse a boa intervenção do guarda-redes Etrit Berisha.

O segundo golo do clube de Turim foi da autoria de Aaron Ramsey, que aos 61' picou a bola por cima do guarda-redes da SPAL após uma boa assistência de Dybala. A SPAL reduziu aos 70', através de uma grande penalidade de Petagna, num lance decidido com recurso ao vídeoárbitro.

Ronaldo chegou aos 21 golos nesta temporada na liga italiana e marcou pelo 11.º jogo consecutivo em jogos do campeonato, numa saga que começou na jornada 14, em Turim, diante do Sassuolo. E igualou o recorde que até este sábado estava na posse de Batistuta (1994/95) e Quagliarella (2018/19).

O jogador português comemorou assim da melhor maneira o seu jogo 1000 da carreira, contabilizando só as atuações como sénior desde que se estreou pelo Sporting a 14 de agosto de 2002 (entrou a meia hora do fim num jogo com o Inter Milão, numa pré-eliminatória de apuramento para a Liga dos Campeões).

Refira-se que esta contabilidade do jogo 1000 compreende apenas jogos como sénior, desde que CR7 se estreou pelo Sporting em novembro de 2002, lançado por Laszlo Boloni. Se contabilizarmos os jogos que fez ao serviço da seleções de sub-21 e e sub-23, o jogo 1000 aconteceu a 10 de novembro de 2019, dia em que a Juventus foi derrotada pelo AC Milan (1-0) e CR7 ficou em branco.