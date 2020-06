Ronaldo marca "golaço" na vitória da Juventus ao Génova

Cristiano Ronaldo marca na vitória da Juventus em casa do Bolonha

Juventus goleia Lecce com golo e assistência de Cristiano Ronaldo

DN com Lusa

DN com Lusa

Depois de correr vários metros, servido pelo bósnio Pjanic, o internacional português chegou ao 24.º golo nesta época da 'Serie A' com um remate colocado, de fora da área, aos 57 minutos.

Sete minutos antes, já o argentino Dybala tinha aberto o marcador, a passe do colombiano Cuadrado, antes de o 3-0 chegar pelos pés do brasileiro Douglas Costa, que fez o primeiro tento da época com um remate em arco, aos 73.

Com este golo , o português passou a somar 24 no campeonato italiano e é o segundo melhor marcador da prova, atrás de Ciro Immobile, da Lazio, que hoje marcou mais um e lidera com 29.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Ronaldo deu lugar ao argentino Higuaín no minuto seguinte, não estando em campo para o 3-1, que Pinamonti apontou para os genoveses, no 17.º lugar, com apenas um ponto de vantagem para o Lecce, com um jogo a menos e primeira equipa em lugar de despromoção.

Com este resultado, os comandados de Maurizio Sarri seguraram os quatro pontos de vantagem para o segundo classificado, a Lazio, que antes tinha vencido o seu jogo, quando faltam nove rondas para o final do campeonato.

Antes, a Lazio começou a perder, mas deu a volta para 'pressionar' os líderes, com um difícil triunfo por 2-1 em casa do Torino, que se adiantou num penálti do 'capitão' Belotti, logo aos cinco minutos.

No segundo tempo, logo aos 48, Immobile chegou aos 29 golos em outros tantos jogos esta época a passe do espanhol Luis Alberto, antes de assistir Parolo para o 2-1 final aos 72, num remate que desviou num defesa e 'traiu' Sirigu.