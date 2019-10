Ronaldo: "No fim da carreira vou desligar-me de tudo"

Cristiano Ronaldo revelou em entrevista à France Football que, quando terminar a carreira de futebolista, vai desligar-se de "tudo".

"No fim da carreira vou desligar-me de tudo. Não teria chegado onde cheguei sem a minha força de trabalho. O meu objetivo é permanecer jovem à medida que envelheço. Digam-me um jogador que tenha o mesmo desempenho que eu na mesma idade, numa equipa como a Juventus", afirmou o internacional português, que quer "permanecer jovem" à medida que envelhece.

O avançado da Juventus diz que compreendeu, aos 19/20 anos, "que o futebol eram números, títulos, recordes e golos".

Numa das respostas do capitão da seleção nacional reveladas pela revista francesa, o jogador de 34 anos voltou a falar da rivalidade com Lionel Messi. "Estar um contra o outro em Espanha permitiu-nos ser melhores, mais eficientes. No Real Madrid, senti mais a presença dele do que em Manchester e, por isso, um pouco mais de pressão. De um certo ponto de vista, era uma rivalidade saudável", frisou.