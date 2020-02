Ronaldo "furioso" com mau momento da Juventus

A Juventus perdeu neste fim de semana com o Hellas Verona, por 2-1, e viu o Inter, que venceu o dérbi de Milão, saltar para a liderança da classificação em Itália (estão em igualdade pontual, com 54 pontos). O mau momento do clube de Turim deixou Cristiano Ronaldo "furioso", relata nesta segunda-feira o jornal Tuttosport.

De acordo com o diário desportivo italiano, Ronaldo ficou tão furioso que não se terá despedido dos adeptos da Juventus após o jogo e também não aceitou tirar selfies, como habitualmente costuma fazer. Pessoas próximas de CR7 relataram ao Tuttosport que o avançado português se sente frustrado, pois o seu grande momento pessoal - marca há 10 jogos consecutivos, bateu inclusivamente o recorde de David Trezeguet - não está a ter correspondência a nível coletivo.

O jornal desportivo italiano recorda mesmo uma frase do guarda-redes Szczesny no final da partida com o Hellas Verona. "O Cristiano Ronaldo está com tanta raiva quanto todos nós, porque não é bom perder estes jogos. Ele fez de tudo para que vencêssemos, marca em todos os jogos, mas não fomos suficientemente bons", referiu.

Também após a derrota, Ronaldo recorreu às redes sociais para dar conta da sua insatisfação. "Não foi o resultado que queríamos mas temos de continuar a trabalhar arduamente para alcançarmos os nossos objetivos."