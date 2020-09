Ronaldo está lesionado e Renato Sanches foi dispensado da seleção

O médio Renato Sanches foi esta quinta-feira dispensado da seleção nacional, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), depois de o jogador ter sido avaliado pelo departamento clínico.

Numa nota publicada no seu site oficial, a FPF revela ainda que Cristiano Ronaldo se encontra lesionado, estando a contas com "uma infeção num dedo do pé direito", estando por isso a fazer "tratamento com antibiótico".

Certo é que, depois de esta quarta-feira ter feito apenas trabalho de ginásio, CR7 não participa no treino desta manhã que se realiza na Cidade do Futebol. A FPF acrescenta que a situação clínica de Ronaldo será "reavaliada diariamente".

Quanto a Renato Sanches, não há qualquer referência à lesão que determinou o seu afastamento da equipa das quinas. "O jogador foi considerado indisponível para os dois compromissos de Portugal, frente a Croácia e Suécia", limitou-se a dizer a FPF sobre o jogador do Lille.

Portugal joga sábado (19.45 horas) com a Croácia, no Estádio do Dragão, e na terça-feira (19.45) com a Suécia, em Solna, a contar para a Liga das Nações.