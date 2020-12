Ronaldo entre os três finalistas para melhor do mundo da FIFA

The Best

Cristiano Ronaldo é um dos três finalistas ao prémio The Best, com o qual a FIFA irá coroar o melhor futebolista do ano de 2020. O internacional português tem a concorrência do argentino Lionel Messi, do Barcelona, e do polaco Robert Lewandowski, vencedor e melhor marcador da Liga dos Campeões pelo Bayern Munique.

Estes três candidatos saíram de uma lista de onze nomeados, onde estavam o belga Kevin De Bruyne (Manchester City), o senegalês Sadio Mané (Liverpool), o francês Kylian Mbappé (PSG), o brasileiro Neymar (PSG), o espanhol Sergio Ramos (Real Madrid), o egípcio Mohamed Salah (Liverpool), o hispano-brasileiro Thiago Alcântara (Liverpool e Bayern Munique) e o holandês Virgil van Dijk (Liverpool).

Messi foi o vencedor deste prémio na época passada, sendo que o argentino contabiliza seis distinções da FIFA como melhor jogador do mundo, enquanto Cristiano Ronaldo venceu por cinco vezes o prémio que de 1991 a 2009 era denominado de FIFA World Player of the Year, tendo depois sido associado à Bola de Ouro até 2015, sendo que desde então se passou a chamar The Best.

O vencedor do prémio será conhecido na próxima quinta-feira, em Zurique, na Suíça, numa cerimónia que será realizada virtualmente.

THE BEST - FUTEBOL MASCULINO

Melhor jogador:

Cristiano Ronaldo (Portugal/Juventus)

Robert Lewandowski (Polónia/Bayern Munique)

Lionel Messi (Argentina/Barcelona)

Melhor guarda-redes:

Alisson Becker (Brasil/Liverpool)

Manuel Neuer (Alemanha/Bayern Munique)

Jan Oblak (Eslovénia/Atlético de Madrid)

Melhor treinador:

Marcelo Bielsa (Argentina/Leeds United)

Hans-Dieter Flick (Alemanha/Bayern Munique)

Jürgen Klopp (Alemanha/Liverpool)

THE BEST - FUTEBOL FEMININO

Melhor jogadora:

Lucy Bronze (Inglaterra/Lyon e Manchester City)

Pernille Harder (Dinamarca/Wolfsburgo e Chelsea)

Wendie Renard (França/Lyon)

Melhor guarda-redes:

Sarah Bouhaddi (França/Lyon)

Christiane Endler (Chile/Paris Saint-Germain)

Alyssa Naeher (EUA/Chicago Red Stars)



Melhor treinador:

Emma Hayes (Inglaterra/Chelsea)

Jean-Luc Vasseur (França/Lyon)

Sarina Wiegman (Holanda/Seleção holandesa)



PRÉMIO PUSKAS

Giorgian De Arrascaeta (Uruguai) - no jogo Ceará-Flamengo, do Brasileirão



Son Heung-min (Coreia do Sul) - no jogo Tottenham-Burnley, da Premier League



Luis Suárez (Uruguai) - no jogo Barcelona-Maiorca, da Liga espanhola