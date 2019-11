Ronaldo chega aos 99 golos pela seleção e está a dez do recorde de Ali Daei

"Foi um apuramento mais difícil do que aquilo que perspetivámos"

Portugal está no Euro 2020 e a classe de Bernardo é à prova de lama

Mais um golo de Cristiano Ronaldo. O capitão da seleção marcou neste domingo o segundo de Portugal na vitória por 2-0 diante do Luxemburgo, que ditou o apuramento para o Euro 2020. Ficou a apenas um dos 100 e está cada vez mais perto de igualar o recorde de Ali Daei, o iraniano que tem na sua posse a marca histórica de 109 golos - ficam a faltar precisamente uma dezena

Veja aqui o golo 99 de Ronaldo pela seleção.

Veja aqui outros golos de Ronaldo pela seleção nacional.

Cristiano Ronaldo, de 34 anos, precisou de 164 jogos pela seleção para atingir os 99 golos. Uma saga que começou no verão de 2004, em pleno Europeu realizado em Portugal, quando no jogo inaugural do torneio marcou de cabeça à Grécia na derrota por 2-1.

Curiosa é a subida de rendimento de Cristiano Ronaldo com a chegada de Fernando Santos à seleção nacional. Antes do engenheiro, em 114 jogos, CR7 apontou um total de 50 golos. Com Santos ao leme da seleção nacional, o capitão português só precisou de 50 jogos para marcar 49 golos.

Com o golo apontado neste domingo ao Luxemburgo, Ronaldo atingiu 31 remates certeiros em jogos de qualificação para Campeonatos da Europa. Só neste apuramento para o Euro 2020 contribuiu com 11 golos.

Contabilizando todos os golos marcados na carreira (desde que é senior), Ronaldo já contabiliza 706. O golo 700 foi marcado com a camisola da seleção nacional, no dia 14 de outubro, na derrota por 2-1 na Ucrânia, na conversão de uma grande penalidade. O capitão português aproxima-se assim de Ferenk Puskas (709) e ainda tem à sua frente Gerd Müller (721), os brasileiros Pelé (757) e Romário (758), e o líder Josef Bican, austríaco que apontou 762 golos em apenas 497 jogos.

Distribuição dos 99 golos de Cristiano Ronaldo na seleção

Mundial 37 golos (30 na qualificação + 7 na fase final)

Europeu 40 (31 na qualificação + 9 na fase final)

Taça das Confederações 2

Liga Nações 3

Particulares 17