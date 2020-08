Ronaldo bisa mas é eliminado da Champions pelo Lyon. City segue em frente

'Final a oito' da 'Champions' em Lisboa com impacto económico de 50,4 ME

Mesmo tendo vencido por 2-1 após ter estado a perder, com dois golos do atacante ​​​​​​​português Cristiano Ronaldo, a Juventus foi eliminada em casa nos oitavas de final da Liga dos Campeões pelo Lyon que, mesmo com a derrota, carimba o apuramento para os quartos de final.

Os franceses foram a Turim com a vantagem obtida por terem vencido por 1-0 na primeira mão dos oitavos, disputado em França.

No duelo desta sexta-feira, Depay abriu o marcador (11 minutos) para os visitantes e Cristiano Ronaldo bisou para os italianos (42', g.p. e 59'), que precisavam de uma vitória por dois golos de diferença para seguir em frente na competição.

No outro jogo desta sexta-feira, o Manchester City apurou-se para os quartos de final da Liga dos Campeões, ao vencer em casa o Real Madrid por 2-1, no jogo da segunda-mão dos oitavos.

A equipa inglesa, que repetiu o resultadoobtido na capital espanhola, abriu o ativo com um golo de Raheem Sterling aos 9 minutos. Karim Benzema empatou de cabeça para a equuipe merengue (28'), mas Gabriel Jesus marcou o segundo para o City (68'), carimbando o passaporte da formação orientada por Pep Guardiola para a final eight de Lisboa.