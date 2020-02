Ronaldo bisa de penálti na vitória da Juventus e chega aos 50 golos

A Juventus recebeu e venceu neste domingo a Fiorentina, por 3-0, com os dois primeiros golos apontados por Cristiano Ronaldo de grande penalidade. O avançado português chegou assim aos 50 golos ao serviço do clube de Turim, pelo qual assinou no verão de 2018.

O primeiro golo da partida surgiu só aos 40 minutos, com Ronaldo a converter um castigo máximo na sequência de uma mão de Pezzella na área. Na segunda parte, aos 80', o português bisou, também de grande penalidade, desta vez a castigar uma falta de Ceccherini sobre Bentancur. Já no período de compensação, o holandês De Ligt fez o 3-0.

Foi o nono jogo consecutivo de Ronaldo a marcar em jogos da liga italiana - o avançado português soma atualmente 19 golos em 19 partidas disputadas na Serie A -, façanha permitiu a CR7 igualar o recorde de David Trezeguet, alcançado em 2015, quando também marcou em nove jornadas consecutivas.

A Juventus soma agora 54 pontos na classificação da liga italiana e está seis do segundo classificado, o Inter Milão, que ainda vai jogar neste domingo (deslocação ao campo da Udinese) e tem hipóteses de reduzir a desvantagem.