Ronaldo ajuda Juventus a empatar em Milão

E vão oito jogos consecutivos a marcar. Cristiano Ronaldo continua imparável e esta quinta-feira foi decisivo no empate 1-1 da Juventus, em San Siro, com o AC Milan, em jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Itália.

Foi a dois minutos dos 90 que Ronaldo fez um pontapé de bicicleta que levou a bola a embater no braço de Calabria, levando o árbitro a assinalar penálti depois de consultar o VAR. CR7 aproveitou então para transformar o penálti e empatar um jogo que estava muito complicado para a Juventus, que viu o veterano guarda-redes Gianluigi Buffon negar o golo ao Milan por várias vezes.

Os rossoneri, com Ibrahimovic no onze e Rafael Leão no banco de suplentes, tinham-se adiantado no marcador aos 61 minutos pelo croata Ante Rebic, mas quando os adeptos do clube da casa já pensavam que iam conseguir manter a vantagem até final, eis que Theo Hernández foi expulso por uma entrada dura sobre Paulo Dybala, que lhe valeu o segundo amarelo.

Foi então que a Juventus assumiu o controlo do jogo, acabando por conseguir um precioso empate graças a Ronaldo, que marcou (12 golos) em todos os jogos que participou em 2020. A segunda mão, em Turim, está marcada para o dia a 4 de março.

Refira-se que no outro jogo das meias-finais, realizado na quarta-feira, o Inter Milão perdeu em casa com o Nápoles, de Mário Rui, por 1-0.