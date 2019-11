Romário elogia Flamengo de Jesus: "A melhor equipa do Brasil"

Rivaldo garante que Jesus só contribui com 10% no sucesso do Flamengo

O elogio que faltava. Depois de Zico e de mais uns quantos históricos internacionais brasileiros, foi agora a vez de Romário elogiar o Flamengo de Jorge Jesus, equipa que lidera o Brasileirão e está na final da Taça dos libertadores. O Flamengo defronta neste domingo o Corinthians, às 19.00 em Portugal Continental, com a possibilidade de aumentar para oito pontos a vantagem sobre o Palmeiras, segundo classificado.

"O Flamengo tem grandes possibilidades de ganhar o campeonato brasileiro e a Libertadores, tem equipa para isso. Hoje é a melhor equipa do Brasil, não tem como não torcer. A parte administrativa tem dado exemplo no Brasil, mesmo com algumas equipas também neste caminho, como Athletico-PR e o Palmeiras. Se os outros clubes seguirem esta linha do Flamengo, tenho certeza que o futebol brasileiro é que vai ganhar em qualidade", referiu o baixinho numa entrevista ao jornal Lance, ele que atualmente é deputado federal pelo Rio de Janeiro, e que como jogador chegou a vestir a camisola do Flamengo entre 1995 e 1997.

O trabalho de Jorge Jesus no Flamengo tem sido muito elogiado por antigos internacionais brasileiros.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Romário destacou ainda a importância de Gabriel Jesus, o melhor marcador do Brasileirão que tem sido uma das figuras do ataque do Flamengo. "Ele é um fazedor de golos e a seleção está a precisar disso. Mas precisa de tempo. Não adianta esperar que ele entre e, em dez minutos, resolva. Ele merece uma oportunidade na seleção, até pelos golos e pela importância dos golos que ele vem fazendo no Flamengo. Espero que nas próximas convocatórias ele esteja presente e tenha a oportunidade de começar a jogar, Assim como eu bati os recordes de alguém, também vão bater os meus. A possibilidade de ele alcançar essa marca é real e eu, como carioca, e como jogador que defendeu o Flamengo, torço bastante para que ele consiga."