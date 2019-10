Roberto Baggio: "Pedi à minha mãe para me matar"

Roberto Baggio, antiga estrela do futebol italiano, lembrou o calvário de lesões que teve na sua carreira no Festival do Desporto, que decorre na cidade de Trento, e teve uma frase forte que marcou a sua intervenção.

"Foi um sonho vestir a camisola do Vicenza. Cheguei à Fiorentina depois de uma lesão grave, não joguei durante dois anos e mesmo no terceiro ainda não estava totalmente recuperado. As lesões foram um pesadelo para mim. No dia seguinte à minha primeira operação ao joelho, pedi à minha mãe para me matar", disse o antigo número 10 da seleção italiana.

Apesar de tudo, Baggio teve uma carreira recheada de títulos, mas não esquece aquele que foi o momento mais difícil de digerir, quando falhou o penálti na final do Mundial 1994, nos Estados Unidos, que acabou por entregar o título ao Brasil. "Nunca tinha rematado por cima da trave num penálti, foi a primeira e única vez. Muitas vezes, antes de adormecer, esse momento ainda me vem à cabeça", revelou.

Roberto Baggio lamenta que não tenha sido convocado para o Campeonato do Mundo de 2002, pois "merecia ter sido chamado". "Penso que o futebol me devia isso essa presença nesse Mundial e isso também contribuiu para decidir abandonar o futebol", acrescentou.