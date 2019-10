Rivaldo garante que Jesus só contribui com 10% no sucesso do Flamengo

Rivaldo, antiga estrela do futebol brasileiro, admite que Jorge Jesus é "um grande treinador" mas considera que o sucesso do Flamengo até a este momento deve-se em larga medida ao trabalho dos jogadores.

"Sabemos que ele é um grande treinador, mas eu sou da opinião que 90% é o trabalho dos jogadores. A participação do treinador é 10%. A organização, e sempre disse isso, desde que joguei futebol, 10% do treinador, 90 dos jogadores", frisou o antigo avançado do Barcelona em entrevista à Fox Sports, fazendo questão de dar ao parabéns ao Flamengo porque "contratou um grande treinador, que está a fazer um bom trabalho".

"Agora vêm jogos importantes, decisivos, e é preciso ter cuidado para não ser surpreendido", alertou Rivaldo, admitindo que estão "todos a torcer pelo Flamengo", que é uma equipa que faz as pessoas "recordarem o Flamengo de antigamente, com Zico, Leandro, dos anos 80". "O treinador está a dar liberdade aos grandes jogadores. E quando se joga com liberdade, com bons jogadores, os resultados ficam fáceis", sublinhou.